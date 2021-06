Turnsters Sanne Wevers, Lieke Wevers, Vera van Pol en Eythora Thorsdottir gaan namens Nederland naar de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft de KNGU zaterdag bekendgemaakt. Bij de mannen gaan Bart Deurloo en Epke Zonderland naar de Spelen, die op 23 juli beginnen.

De zusjes Wevers, Van Pol en Thorsdottir vormen het damesteam in Japan. Elze Geurts en Naomi Visser zijn aangewezen als eventuele vervangers en reizen daarom ook af naar Tokio. Nederland kwalificeerde zich tijdens de WK in 2019 voor de landenwedstrijd bij de vrouwen op de Spelen.

Bij de mannen zullen Deurloo en Zonderland afreizen naar Tokio. De dertigjarige Deurloo kwalificeerde zich individueel voor de meerkamp. Zonderland (35) zal actief zijn op de rekstok, waar hij in 2012 de olympische titel pakte. De mannen kwalificeerden zich niet als team.

"Ik ben blij dat Nederland wederom met twee disciplines, een damesteam en twee individuele turners, vertegenwoordigd is op de Olympische Spelen", zegt Mark Meijer, de technisch directeur van de KNGU, zaterdag in een verklaring.

"De voordracht van het damesteam is na overleg met alle betrokkenen en conform de interne selectieprocedure tot stand gekomen. Er is onder andere de afweging gemaakt tussen potentie en de scores van de kwalificatiewedstrijden. We wachten nu de definitieve uitzendbeslissing van NOC*NSF af."

De KNGU heeft nog niet bekendgemaakt wie deel uitmaakt van het begeleidingsteam. "In verband met het hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding dat Vincent Wevers heeft aangespannen tegen de KNGU, wordt het voor te dragen begeleidingsteam later bekendgemaakt. Het hoger beroep dient maandag."