Churandy Martina heeft zondag op zijn laatste NK atletiek de titel veroverd op de 200 meter. De 36-jarige sprinter greep op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda het goud in een tijd van 20,76.

Achter Martina sprintte Taymir Burnet naar het zilver in een tijd van 20,82. Onyema Adigida klokte 20,91 en veroverde daarmee brons.

Martina pakte voor de zesde keer in zijn carrière de titel op de 200 meter. Hij was ook zeven keer de Nederlands kampioen op de 100 meter, maar die afstand sloeg hij dit jaar over.

De ervaren sprinter maakt zich op voor zijn vijfde Olympische Spelen. Hij loopt in Tokio de estafette met de mannen op de 4x100 meter. Een individuele start zit er niet in. De 20,76 lag ruim boven de olympische limiet van 20,24.

Bonevacia nieuwe Nederlands kampioen op 400 meter

Liemarvin Bonevacia onttroonde in Breda Jochem Dobber als kampioen op de 400 meter. Bonevacia won in 44,99 en bleef daarmee net boven de olympische limiet van 44,90. Dobber finishte als tweede in een persoonlijk record van 45,07. Het brons was voor Nout Wardenburg met een tijd van 45,61.

Bonevacia en Dobber maakten deel uit van de estafetteploeg die in maart goud won op de 4x400 meter bij de EK indoor en stelden in mei op de World Relays een olympisch ticket veilig voor Nederland. Ze mogen in Tokio waarschijnlijk toch individueel starten op de 400 meter, omdat ze hoog genoeg staan op de wereldranglijst.

Jessica Schilder haalde bij de NK uit bij het kogelstoten. Ze won de titel met een persoonlijke record van 18,77 meter en is nog 10 centimeter verwijderd van het Nederlands record van Corrie de Bruin uit 1998. Schilder is volgende maand ook actief op de Spelen.