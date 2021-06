Fabio Quartararo heeft zondag voor het eerst in zijn carrière de TT van Assen gewonnen. De Franse MotoGP-coureur verstevigt zo zijn leidende positie in de WK-stand. Valentino Rossi, die acht keer de MotoGP-race in Assen won, viel in zijn mogelijk laatste Dutch GP uit na een crash.

De 22-jarige Quartararo was bij de negentigste editie van de TT vanaf de tweede plaats begonnen, achter Maverick Viñales. De Franse rijder uit het fabrieksteam van Yamaha nam halverwege de race de leiding over en stond die niet meer af.

Zijn Spaanse teamgenoot Viñales eindigde als tweede. De Spanjaard Joan Mir (Suzuki), regerend wereldkampioen, reed naar de derde plaats.

Marc Márquez begon vanaf plek twintig, maar finishte na een knappe inhaalrace nog als zevende. Vorige week boekte de zesvoudig wereldkampioen bij de Grand Prix van Duitsland zijn eerste zege van het seizoen.

Voor Rossi, die mogelijk zijn laatste TT reed, werd het een race om snel te vergeten. De 42-jarige Italiaanse racelegende ging bij de start al de mist in en gleed vervolgens in de zevende bocht ook nog eens hard onderuit, waarna hij niet meer verder kon.

Quartararo heeft dit seizoen al vier van de negen races gewonnen. Hij verstevigt in de jacht op zijn eerste wereldtitel zijn voorsprong in het klassement.

Bendsneyder raakt achterop door valse start

In de Moto2 eindigde Bo Bendsneyder teleurstellend als vijftiende. De 22-jarige Rotterdammer sleepte daarmee op de valreep toch nog één WK-punt in de wacht. De overwinning ging naar de Spanjaard Raúl Fernández.

Bendsneyder had beduidend betere zaken kunnen doen op het Drentse circuit, maar hij sneed zichzelf in de vingers door vanaf de twaalfde plaats te vroeg van start te gaan.

Het leverde de Nederlander een dubbele 'long lap penalty' op. Hij moet daardoor voor straf tijdens de race twee keer de extra lus in de Strubben rijden en zakte terug naar een plaats buiten de top twintig.

Bendsneyder schoof geleidelijk nog op naar de zestiende plek en gaf in de slotronden vol gas om het gaatje naar de voor hem rijdende Cameron Beaubier dicht te rijden. In de laatste ronde ging hij de Amerikaan voorbij, want hem toch nog één WK-punt opleverde.

De vanaf pole begonnen Fernández klopte met Remy Gardner zijn voornaamste rivaal in de strijd om de wereldtitel. De Spanjaard brengt zijn achterstand op de Australiër in de WK-stand terug tot 31 punten. Bendsneyder staat elfde.

De Italiaan Dennis Foggia boekte de zege in de Moto3. Hij reed vrijwel de gehele race aan de leiding en wist in de slotfase diverse aanvallen op zijn koppositie te pareren. De Spanjaard Sergio Garcia finishte als tweede en de Italiaan Romano Fenati werd derde.