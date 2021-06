Bo Bendsneyder is zondag bij de TT van Assen teleurstellend als vijftiende geëindigd in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer sleepte daarmee op de valreep één WK-punt in de wacht. De overwinning ging naar de Spanjaard Raúl Fernández.

Bendsneyder had beduidend betere zaken kunnen doen op het Drentse circuit, maar hij sneed zichzelf in de vingers door vanaf de twaalfde plaats te vroeg van start te gaan.

Het leverde de Nederlander een dubbele 'long lap penalty' op. Hij moet daardoor voor straf tijdens de race twee keer de extra lus in de Strubben rijden en zakte terug naar een plaats buiten de top twintig.

Bendsneyder schoof geleidelijk nog op naar de zestiende plek en gaf in de slotronden vol gas om het gaatje naar de voor hem rijdende Cameron Beaubier dicht te rijden. In de laatste ronde ging hij de Amerikaan voorbij, want hem toch nog één WK-punt opleverde.

De vanaf pole begonnen Fernández klopte met Remy Gardner zijn voornaamste rivaal in de strijd om de wereldtitel. De Spanjaard brengt zijn achterstand op de Australiër in de WK-stand terug tot 31 punten. Bendsneyder staat elfde.

De Italiaan Dennis Foggia boekte de zege in de Moto3. Hij reed vrijwel de gehele race aan de leiding en wist in de slotfase diverse aanvallen op zijn koppositie te pareren. De Spanjaard Sergio Garcia finishte als tweede en de Italiaan Romano Fenati werd derde.

De MotoGP gaat om 14.00 uur van start. De Spanjaard Maverick Viñales begint vanaf pole.