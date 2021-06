De Nederlandse beachvolleybalsters hebben zaterdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Scheveningen een extra ticket voor de Olympische Spelen in Tokio veroverd. In de finale van het OKT werd Rusland met 2-1 verslagen.

Raïsa Schoon en Katja Stam zorgden in het derde duel met Rusland voor het beslissende punt door Mariia Bocharova en Maria Voronina met 21-15, 15-21 en 15-11 te verslaan.

Het is nog onbekend welk Nederlands duo als tweede naar de Spelen gaat. Schoon en Stam zullen zondag met Marleen Ramond-Van Iersel en Pleun Ypma om het ticket strijden.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren op basis van hun positie op de olympische ranglijst al zeker van deelname aan de Spelen.

Ook bij de mannen kon Nederland nog een tweede olympisch startbewijs bemachtigen. Christiaan Varenhorst en Ruben Penninga verloren echter in de beslissende partij tegen Zwitserland van Adrian Heidrich en Mirco Gerson: 21-16, 15-21 en 12-15.

Bij een zege was het ticket voor Varenhorst en zijn vaste partner Steven van de Velde, die door een lichte blessure niet aan het OKT kan meedoen. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die zich op basis van hun olympische ranking al hadden gekwalificeerd, vormen nu het enige mannelijke Nederlandse duo in Tokio.