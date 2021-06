Valentino Rossi weet niet of hij er volgend jaar nog bij is in de MotoGP. De 42-jarige Italiaan is ontevreden over zijn verrichtingen van dit seizoen en wil de zomerpauze, die na de TT in Assen van dit weekend ingaat, gebruiken om goed na te denken over zijn toekomst.

"Ik moet er ook nog over spreken met het team en Yamaha, maar het gaat tot nog toe niet fantastisch en zoals het er nu voorstaat, kan ik me moeilijk voorstellen dat ik volgend jaar nog race", zei de negenvoudig kampioen in Assen, waar hij zaterdag in de kwalificaties de twaalfde tijd reed.

Rossi heeft extra reden om over zijn toekomst na te denken. Een steenrijke Saoedische prins wil graag dat 'The Doctor' volgend jaar een van de twee Ducati's bestuurt van het nieuwe MotoGP-team dat Rossi zelf heeft opgericht.

Vrijdag kwam naar buiten dat Rossi’s Aramco Racing Team VR46 de komende vijf jaar actief zal zijn in de koningsklasse en de eerstkomende drie jaar op Ducati rijdt.

De Saoedische prins Abdulaziz bin Abdullah Al Saud liet in een persverklaring weten dat Rossi en diens halfbroer Luca Marini het gedroomde rijdersduo vormen. "De prins is me voortdurend aan het pushen om volgend jaar in mijn eigen team te rijden, maar op dit moment denk ik dat het een lastig verhaal wordt", aldus Rossi.

Valentino Rossi voelt zich thuis op het circuit in Assen.

'Assen geeft me nog altijd een bijzonder gevoel'

Rossi is een legende in de MotoGP én in Assen, waar hij al tien keer won en ook zijn honderdste Grand Prix-zege vierde. Hij is al bezig aan zijn 26e seizoen.

"Assen is een geweldig circuit. Het is een baan waar ik echt geniet van het racen, het geeft me altijd een bijzonder gevoel. Dus ik hoop dat ik zondag een goed resultaat kan neerzetten in de TT", aldus de Italiaan.

"Ik hou nog altijd zielsveel van deze sport en de passie is er niet minder om, maar resultaten zijn wel heel belangrijk. Motorracen is ook een hard bestaan; veel trainen, veel stress en veel druk."

De Spanjaard Maverick Viñales reed zaterdag in een baanrecord naar poleposition in Assen. De race begint zondag om 14.00 uur.