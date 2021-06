Beitske Visser heeft zaterdag geen gelukkige start gemaakt in de W Series, de raceklasse voor vrouwen. De Nederlandse eindigde in de eerste race van dit seizoen op de Oostenrijkse Red Bull Ring als dertiende.

Door een spin in de slotfase viel de 26-jarige Visser terug vanaf de derde plaats en was een podiumplek verkeken.

De zege ging naar de Britse Alice Powell, die ook in de trainingen en de kwalificatie al de snelste was. Vanaf poleposition domineerde ze de race. Haar landgenote Sarah Moore finishte als tweede en Fabienne Wohlwend uit Liechtenstein eindigde als derde.

De W Series is dit seizoen een officiële supportrace tijdens acht Formule 1-weekeinden. Visser, die in de eerste editie van de autosportklasse in 2019 als tweede eindigde, heeft dit seizoen haar zinnen op de titel gezet.

De vrouwen racen in september ook in Zandvoort. Volgende week staat eerst nog een race in Oostenrijk op het programma en er wordt ook afgereisd naar Groot-Brittannië, Hongarije, België, de Verenigde Staten en Mexico.

Bij de Formule 1-race van dit weekend in Oostenrijk hoopt Max Verstappen voor Nederlands succes te zorgen. De Red Bull Racing-rijder pakte eerder op zaterdag poleposition.