Maverick Viñales heeft zaterdag met een indrukwekkend baanrecord poleposition veroverd op de TT van Assen. De Spanjaard was nipt sneller dan zijn ploeggenoot Fabio Quartararo, die als eerste MotoGP-coureur ooit onder de 1.32 was gedoken in Assen.

De 26-jarige Viñales noteerde een tijd van 1.31,814 en was daarmee een tiende van een seconde sneller dan Quartararo. Het was voor de kwalificatie niet voorgekomen dat een coureur uit de MotoGP sneller dan 1.32 was.

Het is voor Viñales zijn eerste poleposition van het seizoen en zijn dertiende in totaal. De coureur van Yamaha won in 2019 al eens in Assen. Hij hield de toen latere wereldkampioen Marc Márquez ruim achter zich op het circuit in Drenthe.

Márquez ging in het tweede deel van de kwalificatie onderuit en bleef daardoor steken op een twintigste plaats. De zesvoudig MotoGP-kampioen kwam vrijdag tijdens de tweede vrije training ook al ten val.

Valentino Rossi kon op het circuit waar hij al tien keer won eveneens geen potten breken en noteerde de teleurstellende twaalfde tijd. De 42-jarige Rossi werd donderdag nog uitgeroepen tot ereburger van Assen voor zijn verdiensten voor de stad.

De race begint zondag om 14.00 uur. Vorig jaar werd de TT niet verreden vanwege de coronacrisis. Bij de huidige editie zijn dagelijks 11.500 toeschouwers welkom.