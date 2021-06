Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft zich zaterdag bij de Jamaicaanse kampioenschappen met een snelle tijd op de 100 meter geplaatst voor de Olympische Spelen.

De 34-jarige olympisch kampioene van 2008 en 2012 veroverde de nationale titel in 10,71 seconden. Shericka Jackson werd tweede in 10,82 en regerend olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah eindigde met een tijd van 10,84 als derde.

Fraser-Pryce kwam op 5 juni nog tot een tijd van 10,63 en daarmee schoof ze op de eeuwige ranglijst door naar de tweede plaats. Alleen de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner was ooit sneller; haar wereldrecord van 10,49 uit 1988 staat nog steeds.

"Na de 10,63 was het zwaar", zei Fraser-Pryce. "Ik had na die wedstrijd veel last van mijn hamstrings, maar ik zei al dat kampioenen moeten meedoen. En als je aan de start staat, moet je het ook laten zien."

Fraser-Pryce, die in Rio de Janeiro genoegen moest nemen met brons, liet weten dat een podiumplek het doel is op de Spelen. "De ervaring van Rio was bitterzoet en ik denk dat ik wil zien waartoe ik in staat ben als ik gezond en fit kan meedoen, dus ik kijk uit naar die kans."

De Jamaicaanse mannen doken niet onder de tien seconden. Tyquendo Tracey won in 10,00, voor Yohan Blake (10,01) en Oblique Seville (10,04).