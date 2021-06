De Nederlandse honkballers zijn er op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Mexico niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio te bemachtigen.

Het Koninkrijksteam van bondscoach Hensley Meulens verloor in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) in de halve finale van het OKT kansloos van Venezuela. Na zeven innings was het klaar in Puebla: 10-0.

Venezuela nam al in de eerste inning een voorsprong door Hernan Pérez. In de derde inning ging het echt mis voor het koninkrijksteam. Pitcher Jair Jurrjens moest meerdere honkslagen toestaan en Alexi Amarista en Danry Vásquez scoorden. Met een homerun van Robinson Chirinos liep Venezuela zelfs uit naar 6-0.

Meulens verving Jurrjens voor Lars Huijer en die hield goed stand, maar Oranje was niet in staat te scoren tegen de Venezolanen. Met Kevin Kelly op de heuvel sloeg Engelb Vielma een homerun en werd het 8-0. Daarna met Juan Carlos Sulbaran als pitcher sloeg Pérez nog een homerun en was het met 10-0 afgelopen.

Honkbal voor het eerst sinds 2008 op Olympische Spelen

Nederland verloor eerder al met 9-3 van Venezuela en ging ook met 4-3 onderuit tegen Dominicaanse Republiek. Venezuela strijdt nu met de Dominicaanse Republiek om het laatste olympische ticket.

Het OKT is flink uitgekleed, want China, Taiwan en Australië meldden zich de afgelopen weken vanwege zorgen om het coronavirus af. Het toernooi zou in eerste instantie in Taiwan worden gehouden, maar door de verergerde coronasituatie in dat land koos de internationale bond voor een verhuizing naar Mexico.

Japan, Israël, Korea, Mexico en de Verenigde Staten hebben zich al geplaatst voor de Spelen. Honkbal staat voor het eerst sinds 2008 weer op het olympische programma. Nederland eindigde dertien jaar geleden in Peking als zevende.

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en duren tot en met 8 augustus.