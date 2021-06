Mo Farah is er vrijdag opnieuw niet in geslaagd om zich op de 10.000 meter te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. De viervoudig olympisch kampioen bleef bij een speciale testwedstrijd op de Britse kampioenschappen ruim boven de olympische limiet.

De 38-jarige Farah kwam in Manchester tot een tijd van 27.47,04. Daarmee was hij bijna negentien seconden langzamer dan de limiet (27.28,00).

In de wedstrijd, die speciaal voor Farah georganiseerd werd, stapte zijn laatste tempomaker negen rondes voor het einde al uit. Op dat moment liep de Brit al drie seconden boven het schema voor de limiet. Die tijd liep in het vervolg van de race steeds verder op.

Farah liep in Manchester zijn tweede 10.000 meter sinds de WK atletiek in Londen van 2017, toen hij zijn derde wereldtitel veroverde. Begin deze maand bleef hij in Birmingham steken op een tijd van 27.50,54.

De geboren Somaliër besloot na de mondiale titelstrijd in 2017 afscheid te nemen van de baan en zich volledig toe te leggen op de marathon. Dat verliep minder succesvol dan gedacht, ook al won hij in 2018 de marathon van Chicago in 2:05.11.

Farah kondigde eind 2019 een terugkeer naar de baan aan en sprak als ambitie uit om een vijfde olympische gouden medaille te willen veroveren. Hij won zowel op de Spelen van Londen in 2012 als die van Rio de Janeiro in 2016 de 5.000 en de 10.000 meter.