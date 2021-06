Dafne Schippers is vrijdag voor de zesde keer in haar carrière Nederlands kampioene op de 100 meter geworden. De Utrechtse snelde bij de NK atletiek in Breda naar een tijd van 11,20 seconden.

De 29-jarige Schippers bleef Marije van Hunenstijn in de stromende regen acht honderdsten voor. Jamile Samuel eiste met 11,34 het brons voor zich op.

Schippers veroverde de nationale titel op de 100 meter tien jaar geleden voor het eerst. Ook in 2012, 2014, 2015 en 2019 was ze de sterkste.

Eerder op de dag onthulde Schippers in een interview met het AD dat ze met een dubbele hernia kampt. Daarom vreest ze dat het moeilijk wordt om bij de Olympische Spelen in Tokio mee te strijden om een gouden medaille. "Omdat ik helaas weinig vocht in de tussenwervels heb zitten, gaat die rug nooit heel flexibel meer worden. Ik weet dat ik beperkt blijf", liet ze onder meer weten.

Schippers ondervond de laatste jaren al veel problemen met haar rug en behoort dit seizoen internationaal nog niet tot de allersnelsten. Op zowel de 100 als 200 meter eindigde ze nog niet op het podium.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Schippers loopt de 100 en 200 meter in Tokio. Op de 200 meter is ze tweevoudig wereldkampioene en pakte ze in 2016 olympisch zilver.