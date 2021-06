Nadine Visser lijkt gewoon aan de Olympische Spelen in Tokio te kunnen meedoen. De 26-jarige atlete is volgens haar coach Bart Bennema hersteld van een hamstringblessure en maakt volgende week in het Belgische Heusden haar wedstrijdrentree op de 100 meter horden.

Visser liep haar blessure half mei op bij de Harry Schulting Games in Vught, haar eerste wedstrijd van het buitenseizoen. Uit een MRI-scan bleek dat het om een spierscheuring ging, waardoor het een race tegen de klok werd richting de Spelen.

"Dan weet je dat je er zes weken uit bent. Haar herstel is gelopen zoals gewenst en natuurlijk gehoopt", zegt Bennema vrijdag bij de NK atletiek in Breda.

"Het is nu zaak vóór Tokio nog wat wedstrijden te doen, te beginnen in Heusden. Op basis van de laatste training moet ze net onder de dertien seconden kunnen lopen. Ze kan tot Tokio nog drie à vier wedstrijdjes doen, meer lukt niet."

Begin maart op de EK indoor in het Poolse Torun liet Visser nog zien in goede vorm te steken in de aanloop naar de Spelen. Op de 60 meter horden prolongeerde ze haar Europese indoortitel, al staat dat nummer in Tokio niet op het programma. Op de 100 meter horden geldt ze in de Japanse hoofdstad wel als medaillekandidaat.