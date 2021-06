Marc Márquez is vrijdag met de schrik vrijgekomen bij een stevige crash in de tweede vrije training voor de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP ging hard onderuit op het Drentse circuit.

Márquez raakte in bocht 10 (Duikersloot) de controle over zijn Honda kwijt en vloog over zijn stuur door de lucht. Vervolgens landde hij na een lange zweefduik hard op de grond en rolde hij door in de grindbak. De Spanjaard hinkte op eigen kracht naar zijn garagebox en bleek wonderbaarlijk genoeg ongedeerd.

Ondanks zijn crash kwam Márquez tot de vierde tijd in de tweede training. Zijn landgenoot Maverick Viñales (Yamaha) was vrijdag in beide trainingen de snelste.

Afgelopen zondag boekte Márquez bij de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring zijn eerste overwinning sinds eind 2019. Hij miste vrijwel het hele vorige seizoen door een gecompliceerde armbreuk, die hij opliep bij een zware val in de eerste Grand Prix van 2020 in Spanje.

Het herstel duurde zo lang dat Márquez ook de eerste twee races van dit jaar aan zich voorbij moest laten gaan. Medio april maakte de Honda-coureur zijn rentree bij de GP van Portugal. Hij staat momenteel tiende in het kampioenschap.

Zaterdag gaat de TT van Assen verder met nog twee trainingen en de kwalificatie. De race in de MotoGP begint zondag om 14.00 uur.

