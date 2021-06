Dafne Schippers vreest dat het moeilijk wordt om bij de Olympische Spelen in Tokio mee te strijden om een gouden medaille. De 29-jarige topatlete onthult vrijdag in een interview met het AD dat ze een dubbele hernia heeft.

"Ik ben niet iemand die zomaar even het boekje opendoet. Ik denk altijd: ik los het zelf wel op, het komt wel goed. Maar ik denk dat het goed is te vertellen hoe het daadwerkelijk zit", zegt Schippers in gesprek met het dagblad.

"Ik heb nou eenmaal een heel heftige rugblessure gehad. Omdat ik helaas weinig vocht in de tussenwervels heb zitten, gaat die rug nooit heel flexibel meer worden. Ik weet dat ik beperkt blijf."

Schippers ondervond de laatste jaren al veel problemen met haar rug en behoort dit seizoen internationaal nog niet tot de allersnelsten. Op zowel de 100 als 200 meter eindigde ze nog niet op het podium.

"Ik wil heel graag, maar elke keer krijg ik een duw terug en moet ik weer vanaf nul beginnen", zegt ze over haar rugblessure. "Ik heb vorig jaar soms dagen gehad dat ik bijna niet eens meer mijn bed uit kwam, omdat ik zoveel last had."

'Op de Spelen moet je 100 procent zijn'

Hoewel de resultaten vlak voor de start van de Spelen nog niet zijn zoals ze had gehoopt, zegt Schippers dat het momenteel erg goed gaat met haar rug. Tegelijkertijd blijft ze reëel.

"Ik word sneller, maar het lastige is: als sprintster en op een Olympische Spelen moet je 100 procent zijn. Geen 95 of 98 procent. Normaal gesproken werkte ik naar een toernooi toe met het gevoel: ik ga daar echt meestrijden voor goud", legt ze aan het AD uit.

"Dat wil ik ook graag, maar ik moet ook realistisch blijven. Er moeten dan wel bijzondere dingen gebeuren in een heel korte tijd."

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Schippers loopt de 100 en 200 meter in Tokio. Op de 200 meter is ze tweevoudig wereldkampioene en pakte ze in 2016 olympisch zilver.