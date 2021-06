Het Nederlandse honkbalteam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) ook zijn tweede wedstrijd in het olympische kwalificatietoernooi verloren. In het Mexicaanse Pueblo was de Dominicaanse Republiek het Koninkrijksteam net de baas: 3-4.

Eerder was Venezuela duidelijk een maat te groot. Woensdag wonnen de Zuid-Amerikanen met 9-3 van een slordig Oranje.

De drie landen strijden om het laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. De Dominicaanse Republiek verzekerde zich met twee overwinningen meteen van een finaleplaats in het OKT.

Nederland wacht nu een tweede confrontatie met Venezuela in de strijd om het andere finaleticket. Bij een nederlaag is de ploeg van bondscoach Hensley Meulens uitgeschakeld en wordt dus naast deelname aan de Spelen gegrepen.

Oranje komt nog terug van 0-3-achterstand

Tegen de Dominicaanse Republiek kwam Oranje in de zesde inning op achterstand door een homerun van Johan Mieses. Er volgden twee tweehonkslagen waarop nog twee lopers over de thuisplaat kwamen: 0-3.

In de achtste slagbeurt deed Oranje wat terug met een homerun van Curt Sciene Smith. Sharlon Schoop stond al op het eerste honk en kwam ook binnen: 2-3. Een inning later was het Dashenko Ricardo die de gelijkmakende run scoorde (3-3), maar in de laatste gelijkmakende slagbeurt werd het alsnog 3-4.

Japan, Israël, Zuid-Korea, Mexico en de Verenigde Staten zijn de landen die zich al hebben geplaatst voor de Spelen in Tokio, die over minder dan een maand (23 juli) van start gaan.

Overigens is het OKT flink uitgekleed, want China, Taiwan en Australië meldden zich de afgelopen weken allemaal af vanwege de coronapandemie. Bovendien gaf Taiwan de organisatie van het kwalificatietoernooi terug.