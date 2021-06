Valentino Rossi is donderdag uitgeroepen tot ereburger van de stad Assen. De MotoGP-icoon kreeg de bijbehorende penning uitgereikt door burgemeester Marco Out.

De 42-jarige Rossi doet komend weekend voor de 25e keer in zijn loopbaan mee aan de TT van Assen. Hij zegevierde liefst tien keer op het circuit in Drenthe, waarvan acht keer in de MotoGP.

De gemeente meldt dat Rossi het ereburgerschap heeft te danken aan zijn sportieve prestaties in Assen. De eretitel wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Rossi is mateloos populair in Nederland en heeft ook een eigen tribune op het circuit in Assen.

Rossi is momenteel bezig aan zijn 25e seizoen als MotoGP-coureur. De laatste overwinning van de zevenvoudig MotoGP-kampioen in Assen dateert van 2017.

De TT van Assen wordt komend weekend voor de negentigste keer verreden. Er zijn per wedstrijddag 11.500 toeschouwers welkom. Vorig jaar ging de motorrace in Drenthe niet door vanwege de coronacrisis.