Badr Hari keert niet volgende maand, maar op 4 september terug in de ring bij kickboksbond GLORY. Het gevecht met de Pool Arkadiusz Wrzosek heeft met het GelreDome in Arnhem bovendien een nieuwe locatie gekregen.

Aanvankelijk zou de partij, die als hoofdgevecht van GLORY 78 gepland staat, op 17 juli in Rotterdam Ahoy worden gehouden. Het wordt voor Hari zijn eerste gevecht sinds hij in december met een gebroken neus knock-out ging tegen Benjamin Adegbuyi.

Woensdag berichtte De Telegraaf dat de confrontatie met Wrzosek wordt verplaatst omdat Hari tijdens de training opnieuw zijn neus heeft gebroken, maar GLORY-topman Scott Rudmann bestrijdt dat.

"De informatie die gegeven is, is niet correct. De reden dat wij het verplaatsen is niet Badr, maar het feit dat wij weer met een vol stadion mogen organiseren", zegt hij donderdag tegen Vechtsportinfo.nl.

"We willen dat het goed verloopt en dat is niet allemaal te regelen voor 17 juli. We moeten flink wat aanpassingen doen en dan is 4 september een betere datum. Iedereen is dan terug van vakantie en op 5 september is de Formule 1. Het wordt een groot sportweekend."

Hari won zijn laatste vier gevechten niet

Hari zei zich na zijn nederlaag tegen Adegbuyi te gaan beraden op zijn toekomst, maar eind april liet GLORY-topman Robbie Timmers al aan NU.nl weten dat stoppen nooit een optie is geweest voor de 36-jarige Amsterdammer.

De laatste vier gevechten van Hari resulteerden in drie nederlagen en een positieve dopingtest. Hij moest onder meer twee keer met een blessure opgeven tegen Rico Verhoeven.

De 2,01 meter lange en 29 jaar oude Wrzosek vocht tweemaal eerder bij GLORY. Hij verloor van Adegbuyi en won van de Amerikaan Demoreo Dennis.