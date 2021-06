De honkballers van het Nederlandse Koninkrijksteam zijn het olympisch kwalificatietoernooi in Mexico in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) begonnen met een kansloze nederlaag. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens werd in Puebla met 9-3 verslagen door Venezuela.

Diegomar Markwell, de veertigjarige startende werper bij Oranje, moest in de eerste twee innings al drie punten van Venezuela toestaan. Pas in de zesde inning, bij 5-0, kon Jiandido Tromp na een opofferingsslag van Juremi Profar iets terugdoen. Met een homerun sloeg Sharlon Schoop in de laatste inning nog twee punten binnen.

Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de tweede poulewedstrijd, tegen de Dominicaanse Republiek. Alleen bij een overwinning met heel ruime cijfers plaatsen de honkballers zich rechtstreeks voor de finale van zaterdag.

De Dominicaanse Republiek begon het OKT met een zege op Venezuela (10-7). Het land dat in de poulefase het beste presteert, gaat rechtstreeks de finale in. De andere twee landen spelen eerst nog een keer tegen elkaar in een halve finale.

Inzet van het toernooi in Mexico is het laatste ticket naar de Olympische Spelen. Japan, Israël, Korea, Mexico en de Verenigde Staten zijn al zeker van deelname.

Het OKT is flink uitgekleed, want China, Taiwan en Australië meldden zich de afgelopen weken af vanwege zorgen om het coronavirus.