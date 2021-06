De Chinese topzwemmer Sun Yang zal zijn olympische titel op de 200 meter vrije slag definitief niet kunnen verdedigen in Tokio. Het internationaal hof van sportarbitrage CAS heeft de schorsing van Sun dinsdag weliswaar ingekort, maar hij wordt alsnog vier jaar en drie maanden geschorst en mist daardoor de Spelen.

Het CAS legde Sun eerder een dopingschorsing van acht jaar op. Hij weigerde in september 2018 mee te werken aan een onverwachte dopingcontrole. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd.

De zwemmer ging met succes in beroep tegen zijn straf bij de Zwitserse rechtbank. Hij maakte bezwaar tegen de voorzitter van het jurypanel van het CAS dat hem had veroordeeld.

De Italiaan Franco Frattini zou in het openbaar anti-Chinese opmerkingen hebben gemaakt. De Zwitserse rechtbank vernietigde in december het vonnis van het CAS, waarmee Sun ineens zijn schorsing kwijt was.

Het CAS heeft de zaak heropend met drie nieuwe rechters. Zij hielden besloten zittingen via videoverbindingen en kwamen tot het oordeel dat de zwemmer alsnog wordt geschorst voor vier jaar en drie maanden, met ingang van 28 februari 2020.

De 29-jarige Sun veroverde in zijn carrière ook olympisch goud op de 400 en 1.500 meter bij de Spelen van 2012. Hij heeft tevens elf wereldtitels. De Olympische Spelen beginnen op 23 juli.