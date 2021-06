De Nederlandse volleyballers hebben dinsdag op de Nations League in Rimini in vijf sets verloren van Servië. De Europees kampioen was met 25-21, 21-25, 25-18, 21-25 en 17-15 te sterk.

Nederland moest het doen zonder de geblesseerde topscorer Nimir Abdelaziz, maar toch wist de ploeg van bondscoach Roberto Piazza het de Oost-Europeanen bijzonder lastig te maken.

Bij een stand van 13-13 in de beslissende set sloeg Robbert Andringa een service in het net. Oranje wist een paar matchpoints van de Serviërs weg te werken, maar op 16-15 maakte de Europees kampioen het alsnog af.

Het betekende voor de volleyballers hun twaalfde nederlaag in Rimini. Ze wisten op het toernooi alleen te winnen van Duitsland en Frankrijk (twee keer 3-2).

De ploeg van Piazza, die maandag zijn contract verlengde tot en met het WK van 2022, sluit de Nations League woensdag af tegen Australië. De Australiërs staan onderaan met slechts één overwinning.