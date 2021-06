American footballer Carl Nassib heeft maandag geschiedenis geschreven door als eerste actieve NFL-speler openlijk uit te komen voor zijn homoseksualiteit. De speler van de Las Vegas Raiders deed dat in een videoboodschap op Instagram.

De 28-jarige Nassib zegt dat hij hoopt dat zijn voorbeeld de zichtbaarheid van andere homoseksuele atleten vergroot. "Ik wilde even kort de tijd nemen om te zeggen dat ik homo ben", zegt hij in de video.

"Ik was al een tijdje van plan om dit te doen, maar eindelijk voel ik me op mijn gemak om het kwijt te kunnen. Ik heb echt het beste leven, de beste familie, vrienden en baan die een man zich kan wensen."

De speler benadrukt het niet te doen voor aandacht, maar omdat hij het belangrijk vindt homoseksualiteit in de sport zichtbaar te maken.

Nassib is de eerste speler uit een NFL-team die als homo uit de kast komt. Verschillende spelers hebben dat eerder wel gedaan nadat ze gestopt waren in de NFL, de best bekeken sport in de Verenigde Staten. In 2014 ging universiteitsspeler Michael Sam naar de St. Louis Rams nadat hij vertelde homofiel te zijn, maar hij speelde nooit een reguliere wedstrijd in de competitie.

De Raiders prijzen ondertussen Nassib voor de stap die hij heeft gezet. Ook krijgt hij steun van de NFL. "De NFL is trots dat hij vandaag moedig zijn waarheid deelt. Representatie is belangrijk. We delen zijn hoop dat uitspraken zoals die van hem binnenkort niet meer langer nieuwswaardig zullen zijn terwijl we naar volledige gelijkwaardigheid van de lhbti-gemeenschap gaan", staat in een verklaring van de National Football League.