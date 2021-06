De Nederlandse volleybalbond heeft maandag het contract van bondscoach Roberto Piazza verlengd. De coach van de volleyballers blijft nu tot en met het WK van 2022 bij de mannenploeg.

De 53-jarige Piazza is sinds maart 2019 de bondscoach van de volleyballers. Hij volgde Gido Vermeulen op. Piazza hoopt zich met zijn ploeg te kunnen plaatsen voor het WK in augustus en september 2022 in Rusland.

"Ik ben ontzettend blij dat ik mijn reis met het Nederlands team kan voortzetten. We zitten momenteel midden in het voorbereidingsproces op het EK in september", reageert Piazza op de site van de volleybalbond.

"Voor 2022 is plaatsing voor het WK het allerbelangrijkste doel. We zijn aan het investeren in het team om dit jaar op het EK en volgend jaar in Rusland op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen presteren."

De volleyballers zijn momenteel in het Italiaanse Rimini voor de Nations League. Oranje staat na twaalf wedstrijden (twee zeges en tien keer verlies) op de veertiende plaats. Later op maandag speelt Nederland tegen Canada.