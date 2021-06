In de stadions voor de Olympische Spelen in Tokio worden deze zomer maximaal tienduizend toeschouwers toegelaten, zo heeft het organisatiecomité maandag besloten.

Alleen Japanse fans krijgen toegang tot de wedstrijden. Begin maart werd al bekend dat buitenlandse toeschouwers vanwege de coronapandemie niet worden toegelaten, maar een besluit over fans in het algemeen liet langer op zich wachten.

Artsen en andere deskundigen stelden dat de Spelen zonder fans het beste zou zijn voor de gezondheidszorg in Japan, maar de organisatie wil er toch publiek bij hebben. Alleen als het coronavirus weer toeslaat in Tokio, bestaat de kans dat de olympische sporters in stadions zonder fans om de medailles moeten gaan strijden.

De Japanners kunnen hun kaarten kopen op basis van een loterij. Ze moeten in de stadions een mondkapje dragen en mogen niet schreeuwen. Klappen is wel toegestaan. Volgens Thomas Bach, voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), worden de Japanse bevolking en alle deelnemers op deze manier het beste beschermd.

Bach liet ook weten dat ruim 80 procent van de sporters en officials die verblijven in het olympisch dorp gevaccineerd is als de Spelen op 23 juli beginnen.

Het lijkt er mede daardoor op dat de Spelen gewoon kunnen doorgaan. Daarbij komt dat de noodtoestand in Tokio afgelopen zondag werd opgeheven. Het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen in Japan nam de afgelopen weken gestaag af.