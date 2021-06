Allyson Felix kan zich opmaken voor haar vijfde Olympische Spelen. De 35-jarige sprintspecialiste plaatste zich bij de Amerikaanse trials in Eugene voor Tokio op de 400 meter. Ze eindigde in de race als tweede in 50,02 seconden. Quanera Hayes won in 49,78.

Felix, in het bezit van zes gouden olympische medailles, drie zilveren medailles en twaalf wereldtitels outdoor, moest er in Eugene hard voor werken om bij de eerste drie te eindigen. In de laatste 50 meter bleek ze nog over een extra versnelling te beschikken en stelde ze haar olympisch ticket veilig.

"Dit is heel bijzonder. Het was een heel gevecht om hier te komen en als ik iets goed kan, is het vechten", aldus Felix, die er lang uit was vanwege een zwangerschap. Haar dochter Camryn was op de tribunes getuige van de race.

Trayvon Bromell won bij de trials de 100 meter in 9,80 seconden. Hij spurtte eerder dit jaar naar 9,77 en voert daarmee de wereldranglijst aan. Bromell is een belangrijke kandidaat om de Jamaicaans Usain Bolt op te volgen als olympisch kampioen op de 100 meter.

Brianna McNeal eindigde op de 100 meter horden als tweede in 12,51 seconden en de olympisch kampioene van 2016 zou daarmee een ticket voor Tokio hebben bemachtigd, ware het niet dat een dopingschorsing van vijf jaar haar boven het hoofd hangt.

De 29-jarige atlete kreeg deze zware straf voor het knoeien met een dopingtest. McNeal is in beroep gegaan bij het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne. Het Zwitserse tribunaal keurde goed dat ze in afwachting van haar beroepszaak mocht meedoen aan de trials.