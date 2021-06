Atlanta Hawks heeft zich zondagavond (lokale tijd) voor het eerst in zes jaar verzekerd van een plek in de finale van de Eastern Conference in de NBA. De formatie van coach Nate McMillan rekende in de beslissende wedstrijd af met Philadelphia 76ers: 103-96.

Na zes wedstrijden stond het 3-3 en dus was er een zevende duel nodig om een beslissing te brengen in de best-of-sevenserie. Philadelphia 76ers kon een nederlaag in de zesde wedstrijd nog voorkomen, maar zondagavond ging het alsnog mis.

Kevin Huerter was de grote man bij Atalanta Hawks met 27 punten, zeven rebounds en drie assists. Trae Young was goed voor 21 punten en tien assists. Joel Embiid was met 31 punten, elf rebounds en drie assists de productiefste speler, maar het was niet voldoende voor de 76ers.

Na de wedstrijd deed uitblinker Young zijn shirt uit en liep hij ermee de tribunes op om het aan zijn vader te geven. "Een winnend shirt. Ik wilde deze wedstrijd winnen voor mijn vader op Vaderdag."

In de finale van de Eastern Conference wacht Atlanta Hawks een krachtmeting met Milwaukee Bucks. De NBA-kampioen van 1971 rekende in een zinderend beslissingsduel na verlenging af met Brooklyn Nets.

De eindstrijd in de Western Conference is al van start gegaan. Phoenix Suns won de eerste wedstrijd met 120-114 van Los Angeles Clippers. De Clippers staan voor het eerst in hun geschiedenis in deze eindstrijd.