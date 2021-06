Golfer Jon Rahm heeft zondag (lokale tijd) de US Open gewonnen. De Spanjaard noteerde op de laatste twee holes een birdie en wist daardoor de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen af te troeven.

De 26-jarige Rahm sloeg zijn birdies op een par 4 (zeventiende hole) en een par 5 (achttiende en laatste hole). De 38-jarige Oosthuizen sloot zijn toernooi weliswaar ook af met een birdie, maar op de par 4 moest hij genoegen nemen met een bogey.

Met een score van -4 - hij noteerde in totaal vijf birdies en één bogey - noteerde Rahm de gedeelde beste score van de dag en bleef hij Oosthuizen één slag voor in de algemene rangschikking (-6 om -5). De top drie werd gecompleteerd door de Amerikaan Harris English (-3).

Het is de eerste keer dat Rahm een van de golfmajors (Masters, PGA Championship, US Open en Brits Open) wint. De voormalige nummer één van de wereld eindigde wel al vaker in de top vijf op een van de vier grote toernooien.

Begin deze maand kreeg Rahm nog een flinke teleurstelling te verwerken. De kersverse winnaar van de US Open stevende enkele weken geleden dankzij een grote voorsprong af op de titel bij het USPGA Memorial Tournament in Ohio, maar hij testte positief op het coronavirus en kon het toernooi niet afmaken.

"Ik ben iemand die heel erg in karma gelooft", zei Rahm na zijn titel op de US Open. "Ik ben heel positief gebleven na wat er enkele weken geleden gebeurde, wetende dat er nog mooie dingen in het verschiet zouden liggen. Dit betekent heel erg veel voor mij."