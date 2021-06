Robin Frijns is zondag opnieuw buiten de punten geëindigd in een Formule E-race in Mexico. De Limburger raakte hierdoor zijn leidende positie in de WK-stand kwijt aan de Zwitser Edoardo Mortara, die ook de sterkste was bij tweede E-Prix van dit weekend in Puebla.

De 29-jarige Frijns moest vanaf de 21e positie beginnen en werkte zich gedurende de race op naar voren, maar hij kwam net tekort voor een punt. Hij passeerde als elfde de finish, op iets meer dan drie tienden van nummer tien René Rast.

Zaterdag moest Frijns in Mexico ook al genoegen nemen met een plek buiten de top tien. Toen eindigde hij als zestiende, maar behield hij nog wel de leiding in het kampioenschap.

Die is de Nederlander nu dus kwijt aan Mortara, die de Duitser Pascal Wehrlein (tweede) en de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (derde) in de tweede race op het Autódromo Miguel E. Abed ruim achter zich hield. De Zwitser heeft in het kampioenschap tien punten voorsprong op Frijns, die tweede staat.

Edoardo Mortara ging met de overwinning aan de haal in Puebla. Edoardo Mortara ging met de overwinning aan de haal in Puebla. Foto: Getty Images

De Vries valt vroeg uit

Nyck de Vries viel vroeg uit in de tweede race in Puebla en zakte in de WK-stand van de derde naar de zesde plaats. Hij heeft slechts drie punten achterstand op Frijns.

De races in Mexico worden normaal gesproken verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad, maar vanwege de coronapandemie is dat terrein nu ingericht als noodziekenhuis. De organisatie besloot daarom om uit te wijken naar het circuit in Puebla.

Het Formule E-seizoen gaat op 10 en 11 juli verder met twee races in New York. Later die maand staan er twee races in Londen op het programma, waarna het seizoen in augustus wordt afgesloten met twee races in Berlijn