Journalisten mochten een kijkje nemen in de 21 appartementencomplexen in Tokio, die zijn gebouwd langs het water in het Harumi-district. De Nederlandse sporters wonen tijdens de Spelen in gebouw nummer 7. Foto: EPA