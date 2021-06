Marc Márquez heeft zondag een bijzondere overwinning geboekt in de MotoGP. De Spanjaard, die door een zware armbreuk ruim een jaar niet in actie kwam, was de beste bij de Grand Prix van Duitsland. In de Moto 2 eindigde Bo Bendsneyder als dertiende.

De 28-jarige Márquez eindigde in de kwalificatie nog als vijfde, maar toonde op de Sachsenring zijn klasse en won voor de elfde keer op rijd de MotoGP-race in Duitsland. Márquez bleef Miguel Oliveira en Fabio Quartararo voor.

Het was voor Márquez zijn eerste overwinning sinds november 2019, toen hij de laatste race van dat seizoen in Valencia op zijn naam schreef. De Spanjaard liep aan het begin van het vorige seizoen bij een val in de Grand Prix van Spanje een gecompliceerde armbreuk op.

Achtvoudig wereldkampioen Márquez keerde bij de Grand Prix van Portugal in april terug in de MotoGP. Hij eindigde daar als zevende en werd een race later in Spanje negende. De drie races daarna viel Márquez uit.

In de WK-stand behield Quartararo de leiding. De Fransman heeft 131 punten en houdt Johann Zarco (109 punten) en Jack Miller (100 punten) achter zich. Márquez staat nu tiende met 41 punten.

Bo Bendsneyder pakte drie punten voor de WK-stand in de Moto 2. Foto: Getty Images

Bendsneyder dertiende in Moto 2

De 22-jarige Bendsneyder startte in de Moto 2-race als negende, maar zakte daarna ver terug. Door een paar valpartijen wist Bendsneyder in de slotfase toch nog een paar plaatsen op te schuiven.

De zege op de Sachsenring ging naar Remy Gardner. De 23-jarige Australiër bleef Arón Canet (tweede) en Marco Bezzecchi (derde) voor.

Het was voor Gardner zijn derde zege van het seizoen. Hij verstevigde zijn leidende positie in de WK-stand, want nummer twee Raúl Fernández schoof in Duitsland al vroeg in de race de grindbak in en pakte zo geen punten.

Gardner heeft nu 164 punten, Fernández staat met 128 punten tweede en Bezzecchi is de nummer drie met 117 punten. Bendsneyder staat elfde met 38 punten.