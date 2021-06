Golfers Russell Henley, Mackenzie Hughes en Louis Oosthuizen gaan zondag aan de leiding na drie rondes op de US Open. Het drietal staat voorafgaand aan de slotronde in San Diego op 208 slagen, vijf onder het baangemiddelde.

De Amerikaan Henley legde de derde ronde op de banen van Torrey Pines af in 71 slagen. De Canadees Hughes en de Zuid-Afrikaan Oosthuizen deden dat met respectievelijk 68 en 70 slagen net wat beter, waardoor ze zich naast Henley nestelden op de gedeelde eerste plaats.

Henley, die al sinds de openingsdag aan kop gaat, stond na twee rondes nog bovenaan met Richard Bland. Maar de Engelsman kende een dramatische derde ronde (77 slagen) en viel terug naar de 21e plaats.

Titelverdediger Bryson DeChambeau had 68 slagen nodig voor zijn derde ronde en staat nu vierde met 210 slagen. De Amerikaan eindigde zijn eerste ronde met 73 slagen, waardoor hij nu een achterstand heeft op de drie leiders.

Phil Mickelson staat er een stuk minder voor. De 51-jarige Amerikaan, die vorige maand het PGA Championship won en daarmee de oudste majorwinnaar ooit werd, staat slechts 63e en had 220 slagen nodig voor de eerste drie rondes.

De US Open is de derde van vier majors. De beslissende slotronde wordt afgewerkt in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd).