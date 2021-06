Robin Frijns is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) als zestiende geëindigd bij de E-Prix in Mexico. De Nederlander behield wel zijn leidende positie in de WK-stand. Winnaar Pascal Wehrlein werd gediskwalificeerd, waardoor de zege naar Lucas di Grassi ging.

De 29-jarige Frijns moest door een matige kwalificatie al vanaf de 22e plek starten, maar kon zich niet meer in de punten rijden. Nyck de Vries begon als zestiende en eindigde als negende, waardoor hij twee punten pakte voor de WK-stand.

De van poleposition gestarte Wehrlein kwam wel als eerste over de streep, maar werd daarna gediskwalificeerd vanwege het overtreden van de technische regels. Di Grassi, die als tweede finishte, profiteerde en kreeg de overwinning op zijn naam. René Rast werd daardoor tweede en Edoardo Mortara eindigde als derde.

Het Formule E-seizoen gaat komende nacht alweer verder, want dan wordt er opnieuw gereden in het Mexicaanse Puebla. In juli staan er vervolgens twee races in New York en twee races in Londen op het programma. Het seizoen wordt in augustus afgesloten in Berlijn (eveneens twee races).

De races in Mexico worden normaal gesproken verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad, maar vanwege de coronapandemie is dat terrein nu ingericht als noodziekenhuis. De organisatie besloot daarom om uit te wijken naar het circuit in Puebla.