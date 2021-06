Milwaukee Bucks heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) geplaatst voor de finale van de Eastern Conference van de NBA. De NBA-kampioen van 1971 rekende in een zinderend beslissingsduel na verlenging af met Brooklyn Nets.

Milwaukee versloeg Brooklyn met 115-111 en besliste daarmee de best-of-sevenserie: 4-3. In de finale van de Eastern Conference treft Milwaukee de winnaar van Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks. Ook bij die halve finale is de stand na zes duels in balans (3-3).

De beslissingswedstrijd tussen Milwaukee en Brooklyn leek lange tijd in het voordeel van Brooklyn uit te vallen. De tweevoudig verliezend finalist van de NBA Finals stond halverwege met 53-47 voor. Die voorsprong werd in het derde kwart weggegeven, maar Brooklyn sleepte er via Kevin Durant nog wel een verlenging uit (109-109). In die verlenging was Milwaukee net wat scherper.

De finale van de Eastern Conference wordt ook wel gezien als de halve finale van de play-offs van de NBA. De winnaar van de eindstrijd van de Eastern Conference plaatst zich namelijk voor de NBA Finals en treft dan de winnaar van de finale van de Western Conference. Die laatste gaat tussen Los Angeles Clippers en Phoenix Suns.

De finale van de Eastern Conference begint in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd). De NBA Finals beginnen op 8 juli.