De Nederlandse volleybalsters hebben zaterdag hun voorlaatste wedstrijd in de Nations League verloren. Topland Brazilië was in het Italiaanse Rimini met 3-0 te sterk voor Oranje, dat geen kans meer maakt op een plek in de halve finales.

Nederland wist voor het duel met Brazilië al dat de groepsfase het eindstation wordt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger kan niet meer bij de eerste vier eindigen en zich zo plaatsen voor de halve finales.

Brazilië (twaalf zeges, twee nederlagen) is als nummer twee van de stand wel zeker van een vervolg in de Nations League. De tweevoudig olympisch kampioen bewees die status met een overtuigende overwinning op Oranje: 25-19, 25-19 en 25-20.

Celeste Plak was met zeventien punten de topscorer van Nederland. Nika Daalderop kwam tot twaalf punten.

Naast Brazilië gaan het nog ongeslagen de Verenigde Staten, Turkije en Japan naar de halve finales. Nederland staat achtste met acht zeges en zes nederlagen.

Oranje sluit de Nations League zondag af met een wedstrijd tegen Zuid-Korea.