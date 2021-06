De handballers van Aalsmeer zijn zaterdag voor het derde jaar op rij kampioen van Nederland geworden. De ploeg van coach Bert Brouwer won de beslissende wedstrijd van de best-of-threeserie om de landstitel tegen Lions in Sittard met 28-24.

In 2018 en 2019 ging de schaal ook naar Aalsmeer. Vorig jaar werd er geen kampioen uitgeroepen, omdat het seizoen vanwege de coronacrisis moest worden onderbroken. Lions pakte in 2015, 2016 en 2017 de titel.

In de finaleserie was Aalsmeer de sterkste in de eerste wedstrijd (27-23), waarna Lions aan het langste eind trok in het tweede duel (25-22). Beide confrontaties werden gewonnen door de uitspelende ploeg en dat was zaterdag niet anders.

In de allesbepalende ontmoeting nam Aalsmeer meteen het heft in handen. De ploeg van oud-international en voormalig bondscoach van Oranje Bouwer sloeg bij rust een gat van drie punten (13-16) en gaf die marge na de pauze niet meer uit handen.

Donny Vink was de topscorer bij Aalsmeer en van de wedstrijd met tien doelpunten. Bij Lions was Serge Heijnen het vaakst trefzeker met zes goals. Tobias Marx van Aalsmeer was goed voor vijf goals.