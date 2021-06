Femke Bol heeft zaterdag voor de derde keer in drie weken een Nederlands record gelopen. De 21-jarige atlete verbeterde bij de EK voor landenteams in het Roemeense Cluj haar eigen toptijd op de 400 meter.

Bol snelde in de Cluj Arena naar een tijd van 50,37 seconden. Daarmee was ze bijna twee tienden sneller dan haar tijd van eind mei in Oordegem (50,56).

De geboren Amersfoortse nam in België het nationale record over van Lisanne de Witte, die sinds 2018 met 50,77 de snelste Nederlandse vrouw op deze afstand was. Door haar tijd van zaterdag mag Bol zich nu ook de snelste Europese vrouw van dit jaar op de 400 meter noemen.

Bol liep vorige week bij de Diamond League-wedstrijd in het Italiaanse Florence nog een Nederlands record op de 400 meter horden, de afstand waarop ze over anderhalve maand voor succes gaat bij de Olympische Spelen. Ze is niet van plan om in Tokio de 400 meter te lopen.

Nederland doet met bijna vijftig atleten mee aan het EK voor landenteams. Onder anderen Dafne Schippers, Sifan Hassan en Nadine Visser ontbreken. Oranje komt uit in de eerste divisie en hoopt promotie af te dwingen naar de hoogste afdeling, de Super League.