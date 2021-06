Richard Bland en Russell Henley gaan halverwege aan de leiding op de US Open, een van de vier golfmajors. Beide golfers staan na twee ronden op de banen van Torrey Pines in San Diego op 137 slagen, vijf onder het baangemiddelde.

De Engelsman Bland, de nummer 115 van de wereld, legde zijn tweede ronde af in 67 slagen, na 70 slagen op donderdag. De Amerikaan Henley, die na een eerste ronde van 67 slagen alleen aan de leiding ging, kwam op de tweede dag tot een ronde van 70.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen en de Amerikaan Matthew Wolff hebben beiden één slag achterstand op het leidende duo. De Amerikaan Bubba Watson en de Spanjaard Jon Rahm volgen op één slag van Oosthuizen en Wolff.

Titelverdediger Bryson DeChambeau staat na een ronde van 69 slagen op een totaal van 142, waarmee hij gedeeld dertiende is.

Phil Mickelson staat halverwege met 144 slagen op een gedeelde dertigste plaats. De 51-jarige Amerikaan won vorige maand het PGA Championship en werd daarmee de oudste majorwinnaar ooit.

De US Open is de derde van vier majors. De Japanner Hideki Matsuyama won in april de Masters. In juli staat met het Brits Open de laatste major van het jaar op het programma.