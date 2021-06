Zesvoudig olympisch zwemkampioen Ryan Lochte is er vrijdag bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden in Omaha niet in geslaagd om zich voor de vijfde keer in zijn loopbaan voor de Olympische Spelen te plaatsen.

De 36-jarige Lochte kwam in de finale van de 200 meter wisselslag niet verder dan de zevende plek. De Amerikaanse zwemlegende had als eerste moeten aantikken om een ticket voor Tokio te veroveren, terwijl een tweede plek mogelijk ook genoeg was geweest. De zege ging naar Michael Andrew, die Chase Kalisz achter zich hield.

Als Lochte er wél in was geslaagd om zich voor de Spelen te kwalificeren, dan was hij de oudste Amerikaanse zwemmer ooit geweest bij de mannen op het belangrijkste sportevenement ter wereld. Hij wordt op 3 augustus 37 jaar.

"Ik heb iedereen in de steek gelaten, maar dit is niet het einde", zei Lochte. "Ik wil nog meer bereiken in het zwemmen, of dat nou in of buiten het bad is. Misschien doe ik over drie jaar wel weer mee aan de olympische kwalificatiewedstrijden. Ik ben dan wel al veertig jaar, dus we zullen zien."

Lochte deed in 2004 voor het eerst mee aan de Spelen en veroverde in Athene zilver op de 200 meter wisselslag en goud met het estafetteteam op de 4x200 meter vrije slag. Ook op de Spelen van 2008, 2012 en 2016 werd Lochte op dat laatste nummer olympisch kampioen met de Amerikaanse ploeg.

Zesvoudig olympisch zwemkampioen Lochte wordt getroost door Chase Kalisz, die wel naar Tokio mag. Zesvoudig olympisch zwemkampioen Lochte wordt getroost door Chase Kalisz, die wel naar Tokio mag. Foto: Getty Images

Lochte kwam afgelopen jaren negatief in het nieuws

Individueel heeft Lochte twee olympische titels op zijn naam staan: op de 200 meter rugslag in 2008 en de 400 meter wisselslag in 2012. Op de 200 meter wisselslag had Lochte lange tijd het wereldrecord in handen en tussen 2009 en 2015 pakte hij vier WK's op rij goud op dat nummer.

Lochte kwam de afgelopen jaren vooral negatief in het nieuws. De Amerikaan werd in 2016 tien maanden geschorst vanwege een valse aangifte en het vernielen van een wc-deur in een tankstation tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Twee jaar later kreeg de zwemlegende een schorsing van liefst achttien maanden, nadat hij een foto op sociale media had geplaatst waarop te zien was dat hij een infuus met toegestane middelen kreeg toegediend. De hoeveelheid was meer dan toegestaan.

In de zomer van 2019 luisterde Lochte zijn rentree op door zich op de 200 meter wisselslag tot Amerikaans kampioen te kronen, maar een vijfde Spelen zit er (voorlopig) dus niet in.