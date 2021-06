Los Angeles Clippers heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) voor het eerst in de historie de finale van de Western Conference in de NBA bereikt. De Clippers wonnen in hun zesde duel in de tweede ronde van de play-offs met 131-119 van Utah Jazz en beslisten de reeks met 4-2.

De Clippers namen pas in het laatste kwart de leiding over van Utah. Eerder stonden ze nog 25 punten achter in het met negentienduizend fans gevulde STAPLES Center in Los Angeles. Die marge werd in het derde kwart al teruggebracht naar een verschil van drie punten.

Door de fraaie comeback boekten de Clippers de vierde overwinning op rij, nadat de eerste twee ontmoetingen met Utah Jazz werden verloren. In de 51-jarige historie van het team slaagde de formatie uit Los Angeles er nooit eerder in om de Conference Finals te halen.

Terence Mann was met 39 punten de grote man aan de kant van de Clippers, waar Kawhi Leonard wegens een knieblessure ontbrak. Bij Utah Jazz was Donovan Mitchell de productiefste speler met 39 punten, 9 assists en evenzoveel rebounds.

In de finale van de Western Conference nemen de Clippers het op tegen Phoenix Suns. De basketballers uit Phoenix hadden eerder Denver Nuggets al overtuigend met 4-0 verslagen. De eerste ontmoeting tussen Los Angeles Clippers en Phoenix Suns is zondag in Phoenix.

In de Eastern Conference is nog niet bekend wie zich voor de finale plaatsen. Philadelphia 76ers dwong tegen Atlanta Hawks een zevende duel af door met 104-99 te winnen en de zevende en beslissende ontmoeting tussen Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks wordt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) gespeeld.