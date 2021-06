De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag in de Nations League een kostbare nederlaag geleden. De ploeg van bondscoach Avital Selinger ging in het Italiaanse Rimini met 3-0 (27-25, 25-20 en 25-20) onderuit tegen Turkije.

In de eerste set kreeg Oranje bij een stand van 24-22 twee setpunten, maar Ebrar Karakurt werkte die beide weg. De Turkse bezorgde haar land ook de winst in de eerste set, waarna Nederland in het tweede en derde bedrijf al snel achter de feiten aan liep.

Eline Timmerman en Nika Daalderop waren met ieder negen punten de beste aanvalsters aan Nederlandse zijde. Bij het Turkije van bondscoach Giovanni Guidetti (oud-bondscoach van Oranje) behoorden Karakurt (21 punten) en Hande Baladin (16 punten) tot de uitblinkers.

Door de vijfde nederlaag in dertien wedstrijden ziet de formatie van Selinger een plek bij de laatste vier vrijwel volledig uit zicht verdwijnen. Nederland is met 23 punten terug te vinden op de zevende plaats. De achterstand op nummer vier Japan bedraagt vier punten.

Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Nations League. Daarin nemen de Nederlandse volleybalsters het dit weekend op tegen Brazilië en Zuid-Korea.