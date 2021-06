Alle amateursporters kunnen vanaf 26 juni weer wedstrijden spelen. Publiek is vanaf die datum ook weer toegestaan, maar moet wel 1,5 meter onderling afstand houden van elkaar.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Veel andere coronamaatregelen bij de amateursport waren de afgelopen periode al in fases verruimd.

Zo mochten jonge sporters tot en met zeventien jaar vanaf 5 juni weer echte wedstrijden spelen in competitieverband. Ook de sportkantines mochten weer open. Sporters van achttien jaar en ouder mochten alleen nog op de eigen club sporten.

Voor juni was het acht maanden niet mogelijk om amateurwedstrijden te organiseren in verband met het toen oplaaiende coronavirus.

KNVB kijkt uit naar volwaardig amateurseizoen

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, reageerde opgetogen. "Dankzij deze versoepelingen hebben we nu een stralend perspectief op een normaal en volwaardig seizoen, inclusief toeschouwers langs de lijn."

"De competities in het veld- en zaalvoetbal starten weer in augustus en september", kijkt hij alvast vooruit. "We hebben allemaal weer iets om naar uit te kijken. Verenigingsleven, vriendenteams, voetbalhumor en vooral spannende wedstrijden op de eigen velden, wat hebben we het allemaal gemist."

Ook sportbond NOC*NSF is blij met de versoepelingen . "We gaan op een plezierige manier weer open, zonder ingewikkelde beperkingen", zegt Geert Slot namens de organisatie.

"Natuurlijk moeten de sporters buiten het veld rekening houden met de 1,5 meter, dat wel. Maar wat denk je wat dit betekent voor al die ouders, die maanden hun kinderen niet hebben kunnen zien sporten. Nu mogen we weer met het hele gezin naar de vereniging. Dat is geweldig nieuws."