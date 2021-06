Turncoach Vincent Wevers is blij dat de voorzieningenrechter in Zutphen vrijdag heeft bepaald dat hij toch moet worden afgevaardigd naar de Olympische Spelen. Turnbond KNGU reageerde teleurgesteld op de uitkomst van het kort geding en beraadt zich op mogelijke vervolgstappen.

Wevers hoorde begin april dat hij niet naar Tokio mag. De coach van de potentiële olympiërs Sanne Wevers, Lieke Wevers, Vera van Pol en Naomi Visser - naar wie een onderzoek loopt vanwege mogelijk ongewenst en grensoverschrijdend gedrag - vocht dat besluit twee weken geleden aan.

De rechter bepaalde vrijdag dat de KNGU Wevers bij sportkoepel NOC*NSF moet voordragen voor de Spelen en "alles moet doen wat in haar macht ligt om te bevorderen dat NOC*NSF een accreditatie verstrekt aan Wevers".

"Ik ben natuurlijk blij dat we gewonnen hebben", reageerde Vincent Wevers bij de NOS. "En ik ben vooral blij dat ik de sporters kan begeleiden, zoals ik dat de afgelopen tien jaar ook heb gedaan."

De bondscoach zegt dat hij veel respect heeft voor Bram van Bokhoven, Aimee Boorman en José van der Veen, de drie coaches die door de KNGU zijn aangewezen als begeleidingsstaf voor de vrouwenploeg in Tokio. "Maar ik heb de afgelopen vijf jaar sporters begeleid richting deze Spelen en dan is het voor welke coach dan ook heel moeilijk om het in de laatste twee, drie maanden over te nemen."

Wevers verwacht niet dat er problemen komen nu hij in de technische staf voor Tokio moet worden gepast. "Ik sta hier niet per se voor mijzelf, ik sta hier om de sport te dienen en de sporters voor te bereiden op de Spelen. Ik zet de sporters heel erg centraal en hoop dat de KNGU dat ook doet. Ik probeer het persoonlijke deel daarvan te scheiden."

Vincent Wevers verlaat de rechtbank na de uitspraak in het kort geding. Vincent Wevers verlaat de rechtbank na de uitspraak in het kort geding. Foto: ANP

Turnbond sluit beroep niet uit

De KNGU, die in de rechtbank werd vertegenwoordigd door algemeen directeur Marieke van der Plas en technisch directeur Mark Meijer, is het niet eens met de uitspraak van de rechter en sluit een beroep niet uit.

"We staan nog steeds achter ons besluit van 9 april", aldus Van der Plas. "In onze keuze om dit zo te doen hebben we moeten kijken naar méér dan de individuele arbeidsrelatie met één trainer."

"Deze uitspraak van de rechter is teleurstellend. Voor nu gaan we het vonnis goed bestuderen. We kunnen niet anders zeggen dan dat het heel vervelend is dat dit zo heeft moeten lopen."

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Het is nog niet bekend welke vier turnsters namens Nederland in Tokio in actie mogen komen.