Turncoach Vincent Wevers mag toch naar de Olympische Spelen van Tokio. De vader van turnsters Sanne en Lieke Wevers heeft het kort geding gewonnen dat hij had aangespannen tegen gymnastiekunie KNGU. Daarin eiste hij dat de bond hem als coach meeneemt naar Tokio.

Wevers behoort tot de coaches naar wie een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Dat onderzoek startte vorig jaar, toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman talloze getuigenverklaringen opdoken van (oud-)turnsters.

Begin april maakte de KNGU bekend dat de turnsters tijdens de Spelen van Tokio niet door hun persoonlijke coaches begeleid mogen worden. De bond bepaalde dat bondscoach Bram van Bokhoven en de coaches Aimee Boorman en José van der Veen de Nederlandse vrouwenploeg begeleiden in Japan.

Het kort geding diende bijna twee weken geleden bij de rechtbank van Zutphen. Die deed vrijdag uitspraak, in het bijzijn van Wevers. De rechter vordert de KNGU om Wevers bij sportkoepel NOC*NSF voor te dragen voor de Spelen en "alles te doen wat in haar macht ligt om te bevorderen dat NOC*NSF een accreditatie verstrekt aan Wevers". De rechter heeft daar een dwangsom van 200.000 euro aan verbonden.

"Deze uitspraak is teleurstellend", reageert algemeen directeur Marieke van der Plas van de KNGU, die in de rechtbank was. "We staan nog steeds achter ons besluit van 9 april. Voor nu gaan we het vonnis goed bestuderen. We kunnen niet anders zeggen dan dat het heel vervelend is dat dit zo heeft moeten lopen."

Vincent Wevers traint zijn dochters Sanne en Lieke al van jongs af aan. Vincent Wevers traint zijn dochters Sanne en Lieke al van jongs af aan. Foto: ANP

Rechter ziet geen zwaarwegende redenen

Volgens de voorzieningenrechter heeft de KNGU onvoldoende kunnen onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zouden zijn om Wevers thuis te laten. De coach werd vorig jaar een tijdje geschorst, nadat hij was beschuldigd van wangedrag. De Coach van het Jaar van 2016 keerde in november weer terug in de zaal.

Wevers was in april bij de EK in Basel ook als coach actief. Tussendoor werd hij wel berispt door de KNGU, omdat hij ongevraagd oud-turnsters die zich over hem hadden beklaagd bij de ISR zou hebben benaderd.

Volgens de rechter kan de KNGU de coach niet buiten de begeleidingsstaf voor de Spelen laten, omdat de argumenten die daarvoor worden gegeven niet anders zijn dan de situatie van enkele maanden geleden.

"Als een werknemer in de luwte wordt geplaatst, komt volgens de cao op een bepaald moment de keuze voor wel of niet ontslag. Als dat zoals bij Wevers niet gebeurt, dan dient alles in het werk te worden gesteld om de werkverhoudingen te normaliseren", aldus de rechter. "En dat is in de relatie tussen de KNGU en Wevers feitelijk ook gebeurd, door hem weer de trainingen te laten hervatten en als coach zijn werk te laten verrichten bij de EK."

Wevers coach vier potentiële olympiërs

Wevers coacht zijn dochters Sanne en Lieke Wevers al van jongs af aan en is ook de trainer van de potentiële olympiërs Vera van Pol en Naomi Visser.

De Nederlandse turnsters hebben zich als team geplaatst voor de Spelen. Het is nog niet bekend welke vier sporters naar Tokio mogen. Deze maand zijn er olympische kwalificatiewedstrijden in Topsportcentrum Rotterdam (afgelopen zondag en zaterdag 26 juni), waarna de selectie wordt bepaald.

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. De turnsters beginnen een dag later aan de kwalificaties. Sanne Wevers hoopt in Tokio haar olympische titel op balk te prolongeren.