Simone Manuel kan haar olympische titel op de 100 meter vrije slag niet verdedigen op de Olympische Spelen in Tokio. De Amerikaanse bleef in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) bij de nationale trials steken in de halve finales van het koninginnennummer.

De 24-jarige Manuel, die op de persconferentie in tranen uitbarstte, raakte naar eigen zeggen in het voorjaar overtraind en zit daardoor nu nog niet op haar normale niveau.

Manuel pakte bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op de 100 vrij. De Amerikaanse moest de olympische titel wel delen met de Canadese Penny Oleksiak, die tegelijkertijd aantikte in 52,70 seconden.

Bij die race eindigde Ranomi Kromowidjojo, de olympische kampioene van 2012, als vijfde. Kromowidjojo is ook dit jaar weer van de partij op de 100 vrij, net als Femke Heemskerk.

Op de 50 vrij pakte Manuel destijds zilver, achter de Deense Pernille Blume, en met de Amerikaanse estafetteploeg veroverde ze goud op de 4x100 meter wisselslag. In de jaren erna volgden twee wereldtitels op de 100 vrij, in 2017 en 2019.

"Ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om hier te staan en dat maakt me trots", zei Manuel na haar mislukte missie op de 100 vrij bij de trials. Met 54,17 eindigde ze als negende in de halve finales en liep ze net een plek in de finale mis. "Ik heb nog kans op de 50 vrij, daar ga ik voor."