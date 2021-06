De Nederlandse volleyballers hebben donderdag opnieuw verloren in de Nations League. De Verenigde Staten waren in het Italiaanse Rimini na een zinderende vijfsetter met 3-2 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza.

Nederland kwam uitstekend uit de startblokken tegen de VS en won de eerste set met 25-21, waarna Amerika direct weer op gelijke hoogte kwam: 17-25. Na een 25-23 in de derde set zag Oranje de drievoudig olympisch kampioen weer terugkomen: 15-25.

In de beslissende vijfsetter nam Oranje nog een 12-9-voorsprong, maar de Verenigde Staten knokten zich terug tot 13-13 en won ook de laatste twee punten. Daarmee was het lot van Nederland definitief bezegeld.

Oranje staat met deelt met zeven punten de voorlaatste plaats op de ranglijst met Bulgarije. De ploeg van bondscoach Piazza heeft vijf punten meer dan hekkensluiter Australië. Tot dusver werd er alleen gewonnen van Duitsland en Frankrijk.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Nederland, dat voor het eerst sinds 2017 mag meedoen aan de prestigieuze competitie, speelt tot en met 27 juni nog vijf groepsduels in Rimini.

Omdat er dit jaar vanwege de coronapandemie geen promotie- en degradatieregeling is, is Oranje ook in 2022 verzekerd van deelname. De beste vier landen plaatsen zich voor de strijd om de titel.