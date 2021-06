Harrie Lavreysen volgt het drukste programma bij de baanwielrenners op de Olympische Spelen in Tokio. Bondscoach Hugo Haak heeft zijn naam gezet bij de individuele sprint, de keirin en de teamsprint, de drie onderdelen waarop hij ook wereldkampioen is.

Jeffrey Hoogland rijdt naast de teamsprint ook de individuele sprint, terwijl Matthijs Büchli behalve op de teamsprint ook op de keirin uitkomt. Roy van den Berg is de beoogde starter in de teamsprint.

Van den Berg won in januari een bike-off voor deze positie in het team. Bij de vrouwen rijden Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen alle drie de sprintonderdelen: teamsprint, sprint en keirin.

"Bij de mannen kunnen we op alle onderdelen voor de titels meedoen, te beginnen met de teamsprint. Daarna kan de focus op de keirin en de sprint", zegt bondscoach Haak. "De nadruk ligt bij de vrouwen op de individuele onderdelen sprint en keirin"

"Hier is ook onze training op gericht geweest in de afgelopen anderhalf jaar. Het is verplicht om ook in de teamsprint uit te komen volgens de regels van het IOC en de UCI, maar daar ligt bij de vrouwen dus niet de focus."

Harrie Lavreysen rijdt in Tokio in de individuele sprint, de keirin en de teamsprint. Harrie Lavreysen rijdt in Tokio in de individuele sprint, de keirin en de teamsprint. Foto: ANP

Vier baanrenners voor duuronderdelen naar Tokio

Naast de zes sprinters gaan er ook vier baanrenners voor de duuronderdelen naar Tokio. Jan-Willem van Schip rijdt bij de mannen het omnium en samen met Yoeri Havik de koppelkoers (madison).

Kirsten Wild is bij de vrouwen de troef op het omnium en met Amy Pieters rijdt ze de koppelkoers. "De afgelopen jaren hebben we met deze renners getoond op alle duuronderdelen mee te kunnen doen om de medailles", zegt bondscoach Adriaan Helmantel.

"De aanloop naar de Olympische Spelen verliep ook voor deze renners niet zoals gepland, het was puzzelen binnen steeds veranderende kalenders op de weg en de baan om de voorbereiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met een wegprogramma en een aantal specifieke trainingsblokken op de baan hebben we dat goed kunnen opvangen."