Japan heeft donderdag de noodtoestand in Tokio en de meeste andere regio's in het land opgeheven. Door die beslissing lijken de Olympische Spelen vrijwel zeker door te kunnen gaan.

Premier Yoshihide Suga maakte, na overleg met experts en zijn regering, bekend dat met ingang van zondag de noodtoestand niet meer van kracht is. De Spelen beginnen op 23 juli.

Eind vorige maand besloot de regering om de noodtoestand met drie weken te verlengen. De noodtoestand werd in maart opgeheven, maar werd enkele weken later weer van kracht in enkele regio's, waaronder Tokio.

Het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen in Japan neemt de afgelopen weken gestaag af. Het Aziatische land is ook begonnen met het vaccineren. Inmiddels heeft zo'n 15 procent van de bevolking minimaal één prik gehad.

Onder Japanners leeft volgens persbureau Kyodo News wel de zorg dat het aantal besmettingen weer sneller gaat toenemen als de beperkende maatregelen worden versoepeld of opgeheven. In bars en cafés mag binnenkort weer alcohol worden geschonken.

De Japanse overheid neemt op korte termijn een beslissing over de aanwezigheid van toeschouwers bij de olympische sportwedstrijden. Buitenlanders zijn sowieso niet welkom op de Spelen, maar mogelijk kunnen in de stadions wel maximaal tienduizend bezoekers uit Japan naar de wedstrijden komen kijken.