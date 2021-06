De geblesseerde Lidewij Welten is opgenomen in de olympische selectie van de Nederlandse hockeysters. Het meespelen van de aanvaller is nog onzeker door een dijbeenblessure.

Welten liep in mei in de kampioenswedstrijd van haar club Den Bosch een zware dijbeenblessure op, waardoor ze het EK in eigen land moest missen. In Amstelveen veroverde Oranje afgelopen zondag ten koste van Duitsland de Europese titel.

Bondscoach Alyson Annan liet eerder al weten dat Welten hoogstwaarschijnlijk geselecteerd zou worden voor de Olympische Spelen. Als zij vlak voor de Spelen onverhoopt niet fit genoeg is, wordt een reservespeelster ingevlogen. Welten liet eerder weten dat haar een race tegen de klok wacht om op tijd fit te zijn in Tokio.

De dertigjarige Welten is een van de succesvolste hockeyster aller tijden. De 217-voudig Oranje-international won twee olympische titels, twee wereldtitels en drie Europese titels. Ze deed al drie keer mee aan de Olympische Spelen, in 2008, 2012 en 2016. De Olympische Spelen in Tokio beginnen voor Nederland op 24 juli.

In de zestienkoppige selectie heeft bondscoach Annan ook een plaats ingeruimd voor Xan de Waard. De spelmaakster ontbrak nog op het afgelopen EK vanwege een blessure, maar volgens Annan is ze fit genoeg om straks te kunnen deelnemen aan de Spelen.

Annan koos verder voor Josine Koning als eerste keeper en selecteerde eveneens de 21-jarige Felice Albers, die pas tien interlands in Oranje speelde. Sanne Koolen, Freeke Moes en keeper Anne Veenendaal zijn aangewezen als reservespeelsters.