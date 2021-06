De rechtbank in Zutphen doet vrijdag uitspraak in het kort geding tussen turncoach Vincent Wevers en de Nederlandse turnbond KNGU. Dat is eerder dan verwacht.

Wevers eist dat de KNGU hem alsnog als coach meeneemt naar de Olympische Spelen in Tokio. Hij is het niet eens met de turnbond, die in april besloot dat een aantal coaches niet naar de Olympische Spelen mag omdat zij worden onderzocht voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Het kort geding dat Wevers heeft aangespannen tegen turnbond KNGU diende begin deze maand in Zutphen. De rechter zou aanvankelijk uiterlijk op maandag 21 juni uitspraak doen, maar dat gebeurt nu dus vrijdag al.

Wevers vindt dat hij het recht heeft om de Spelen mee te maken als coach, aangezien hij zijn sporters de afgelopen vijf jaar tijdens de hele olympische cyclus heeft begeleid. Hij is de vader van turnsters Sanne en Lieke Wevers, die al van jongs af aan door hem worden gecoacht.

Van Bokhoven, Boorman en Van der Veen momenteel coaches

Een klein jaar geleden werd Wevers op non-actief gesteld als bondscoach, nadat verschillende ex-turnsters hadden verteld dat ze in hun jeugdjaren door hem zijn mishandeld en vernederd. Na een maand mocht hij weer coachen van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

De KNGU bepaalde dat bondscoach Bram van Bokhoven en de coaches Aimee Boorman en José van der Veen de Nederlandse turnploeg begeleiden in Japan.

"Als Vincent in het gelijk wordt gesteld, zullen we hem alsnog moeten voordragen als coach", liet technisch directeur Mark Meijer van de KNGU vorige week weten.

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. De turnsters beginnen een dag later aan de kwalificaties op de verschillende toestellen.