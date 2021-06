Sifan Hassan gaat 13 juli in het Engelse Gateshead nog op zoek naar een zogeheten snelheidsprikkel voor de Olympische Spelen. De Nederlandse atlete loopt de Engelse mijl op de Müller Grand Prix, onderdeel van de Diamond League.

Op deze niet-olympische afstand (1.609 meter) heeft Hassan met 4.12,33 het wereldrecord in bezit.

"Ik loop graag in Engeland. De sfeer is er altijd goed en de fans hebben verstand van de sport", zegt de 28-jarige Hassan. "De wedstrijd is voor mij een kans om de snelheid goed te testen.

"Hopelijk komt er een goede tijd uit, hoewel dat ook afhangt van het weer. Vorige maand was het nog erg nat en koud in Gateshead."

Hassan had twee dagen wereldrecord 10 kilometer

De Nederlandse atlete met Ethiopische roots was eerder dit seizoen twee dagen houder van het wereldrecord op de 10.000 meter. Haar winnende solo bij de FBK Games in Hengelo van 29.06,82 werd kort daarna al weer verbeterd door de Ethiopische Letesenbet Gidey (29.01,03).

Vorige week won Hassan met een indrukwekkende tijd van 3.53,63 de 1.500 meter op het atletiekgala van de Diamond League in Florence.

Hassan is de regerend wereldkampioene op 1.500 en 10.000 meter. Op de Spelen in Tokio mikt ze op goud op twee afstanden, waarschijnlijk de 5.000 en 10.000 meter.